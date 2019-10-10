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مرأة

بالكاجوال المقطع .. يارا تتألق عبر إنستجرام

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:26 ص
يارا
يارا
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت المطربة يارا صورة جديدة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعى على موقع تبادل الصور والفيديوهات على حسابها الشخصى "إنستجرام".

وظهرت بإطلالة رياضية كاجوال، وارتدت بنطلون أخضر مقطع، ونسقت معه بلوزة بيضاء، وعليه جاكيت أسود وانتلعت فى قدميها كوتشى ذات اللون الأبيض .

وحرصت يارا على تسريحة شعر انسيابية ربطة ذيل حصان يناسب الاطلالة الكاجوال ،وارتدت نظارة شمس سوداء ، واعتمدت على الميكب الهادئ المناسب للصباح .

وحملت فى يديها شنطة سوداء صغيرة ،وعلقت على الصورة قائلة "ألو يسعد هالصباح ،صباحكم خير وسعادة وتوفيق .




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