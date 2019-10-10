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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الاتجار بالعملات الأجنبية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:27 م
الإتجار بالعملات
الإتجار بالعملات الأجنبية
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رامى المهدى
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار آدهم فهيم تاجيل محاكمة 27 متهما بينهم 25 محبوسًا، في أكبر قضية اتجار بالعملات الأجنبية لجلسة 2 نوفمبر للمرافعة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بعمل التحريات حول المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم وأكدتها تحقيقات النيابة العامة وتمت إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية.

وتبين من ملف أوراق القضية، أنها تضم 27 متهما تم إحالة 25 منهم محبوسين على ذمة القضية وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها وتبين أن 10 ملايين و40 ألفا و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريـال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي و2000 ريـال قطري ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.
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