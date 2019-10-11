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فن

كريم فهمي يشارك جمهوره صورة له أثناء لعبه بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:15 ص
كريم فهمي
كريم فهمي
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مصطفى كرم
شارك الفنان كريم فهمي جمهوره عبر صفحته بإنستجرام بمجموعة من الصور له منذ أيام طفولته أثناء لعبه في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

وظهر كريم فهمي بالصور بجانب مجموعة من لاعبي النادي الأهلي الحاليين أبرزهم شريف اكرامي وعلق كريم فهمي علي الصورة قائلا "ايام ما كنت ناشئين النادي الاهلي و بالصدفة اكتشفنا بعد كل السنين ديه ان انا و شريف اكرامي كنا في نفس الصوره ، علي فكره شريف كان لسه جديد في الفرقه يعني انا لو رجعت لعبت هبقي كابتن عليك يا شريف انت و حسام عاشور 😂 يعني هبقي كابتن النادي الأهليي ، الكابيتانو 💪💪💪😂😂 ".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" ابننا الأهلاوي " و" يعني نقولك يا كابتن ولا يا دكتور ولا يافنان ماشاء الله" و" قمر وربنا ".

ويشارك كريم فهمي، في بطولة فيلم دويد مع بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح
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