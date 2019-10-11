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أخبار العالم

البنتاجون: ينبغي تهدئة الوضع في شمال شرق سوريا قبل أن يتعذر إصلاحه

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:59 م
البنتاجون
البنتاجون
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رويترز
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الجمعة إن وزير الدفاع مارك إسبر أبلغ نظيره التركي بأنهما بحاجة لإيجاد وسيلة لتهدئة الوضع في شمال شرق سوريا "قبل أن يتعذر إصلاحه" محذرا من أن التوغل التركي يحمل مخاطر عواقب وخيمة على أنقرة.

وذكر بيان للبنتاجون أن إسبر قال لنظيره التركي خلوصي أكار "على الرغم من أن الوزير أكد على تقديرنا لعلاقتنا الثنائية الاستراتيجية إلا أن هذا التوغل يخاطر بمواجهة تركيا عواقب وخيمة" مضيفا أن تصرفات تركيا قد تضر بالجنود الأمريكيين في سوريا.

وقال إسبر "في إطار المكالمة حث الوزير الأمريكي تركيا بقوة على التوقف عن إجراءاتها في شمال شرق سوريا من أجل زيادة احتمالات توصل الولايات المتحدة وتركيا وشركائنا لسبيل مشترك لتهدئة الوضع قبل أن يتعذر إصلاحه".

وأشار بيان البنتاجون إلى أن المكالمة الهاتفية جرت أمس الخميس.
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