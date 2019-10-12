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منوعات

مستشفى سويدي يلغي العمليات الجراحية بسبب نقص المستلزمات

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:03 ص
مستشفى أبسالا الجامعي
مستشفى أبسالا الجامعي
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أ ش أ
اضطر العاملون في مستشفى أبسالا الجامعي وهو أحد أكبر المنشآت الطبية في السويد، إلى إلغاء عشرات العمليات الجراحية المقررة بسبب نقص المستلزمات الجراحية.

وقرر المستشفى، وفقًا لموقع (لوكال) الإخباري الأوروبي، تأجيل جميع الجراحات غير الضرورية للأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه لم يتلق بعد الشحنات المتوقعة من الإمدادات الأساسية مثل المطهرات والقفازات المعقمة والقسطرة.

وقال كبير الأطباء بالمستشفى في مؤتمر صحفي: "نريد أن نؤكد أننا قادرون على رعاية الحالات الطارئة التي تأتي إلى المستشفى".

ونشأت هذه المشكلة عندما غيرت منطقة أوبسالا للرعاية الصحية الموردين في نهاية الشهر، ورفض رؤساء المستشفيات القول ما إذا كانت هذه المشكلة قد أثرت على ثقتهم في المورد الجديد.
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