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فن

بعد ظهوره مع عارضة الأزياء.. تعليق ناري من دعاء صلاح على مهاجمي محمد صلاح

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:48 ص
دعاء صلاح - محمد
دعاء صلاح - محمد صلاح وعارضة الأزياء
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سعيد فراج
سلطت الإعلامية دعاء صلاح، الضوء على هجوم بعض رواد السوشيال ميديا على نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والملقب بفخر العرب من المصريين بعد ظهور صور له من آخر الإعلانات برفقة عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو.

وعرضت دعاء صلاح في برنامجها «إنتي الأقوي» مباشرة عبر قناة المحور، بعض الصور التي طرحها محمد صلاح وتعليقات بعض رواد السوشيال ميديا، الذين هاجموا اللاعب هجوما شديدا أساءوا فى التعبير.

ووجهت دعاء صلاح رسالة إلى اللاعب محمد صلاح قائلة: «أنت حبيب الشعب المصري والعربي»، مشيرة إلى بعض التعليقات السخفية، قائلة: «كفاية تنمر».
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