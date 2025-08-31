القليوبية .. القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بشبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب وتحرشه بإحدى السيدات بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بشبرا الخيمة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة المارة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها أيدت ما سبق ،كما أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.