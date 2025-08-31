قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائبة: مصر قوية وتتعامل بالمثل في علاقاتها الدولية
التمثيل التجاري: 296 مليون دولار صادرات مصرية إلى غانا خلال 2025
تطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد.. تغيير الساعة إمتى؟
تفاصيل وكواليس اجتماع الحسم بالأهلي
الاحتلال يواصل جرائمه .. جروح أطـ.ـفال غزة تتزايد وسط صمت دولي
الأهلي يشكر ريبيرو وينهي تعاقده بالتراضي
أخبار التكنولوجيا | أوبو تطلق Oppo A6 Max نحيف وبطارية ضخمة وشحن سريع.. لماذا لا يجب عليك شراء هاتف آيفون الآن؟
يعكس معدنكم الأصيل.. رسالة من محافظ مطروح لأهالى الضبعة بعد حادث القطار
رسميا.. رحيل ريبيرو وجهازه المعاون عن الأهلي
معاندة لأمر الله.. خالد الجندي يرد على مقولة "إحنا مش أنبياء"
لسه خارج من السجن.. العلاج الطبيعي تحذر المواطنين من سمكري البني آدمين
بالتعاون بين الاتصالات والإعلام.. انطلاق حملة خليك واعي لمواجهة الشائعات
حوادث

القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بشبرا الخيمة

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب وتحرشه بإحدى السيدات بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

القبض على عامل تحرش بفتاة اثناء سيرها بالشارع بشبرا الخيمة

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة المارة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرةالقسم) وبسؤالها أيدت ما سبق ،كما أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية وزارة الداخلية شبرا الخيمة القليوبية

