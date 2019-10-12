استعيذوا بالله.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بمنشور عن الحسد

أثارت ندى الكامل، زوجة أحمد الفيشاوي، حالة من التساؤلات على السوشيال ميديا، بعد مشاركتها منشورًا على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت فيه عن الحسد.



واحتوى منشور ندى الكامل (زوجة أحمد الفيشاوي)، على حديث نبوي شريف للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، قال فيه: «استعيذوا بالله من العين فإن العين حق» .. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.



وأثارت ندى الكامل تساؤلات حول سبب خشيتها الحسد في تلك الفترة، وهل أصيبت بشئ دفعها لمشاركة هذا المنشور، الذي جاء بعد شائعات طلاقها من أحمد الفيشاوي.



يذكر أنه العديد من الشائعات انتشرت في أخر شهر سبتمبر الماضي، تناول طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل، بعدما غادر الفيشاوي مهرجان الجونة السينمائي عقب مشادة حدثت مع زوجته فى فندق إقامتهما، عقب الحفل الافتتاحي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.



ونشرت ندى الكامل، صورة لها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، ظهرت فيها مع أحمد الفيشاوي، أثناء مرورهما على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وعلقت على الصورة قائلة: «فيشي»، وهو الاسم الذي تداعب به زوجها، في رد غير مباشر منها على الأخبار التي ترددت حول استعدادهما للطلاق، عقب خلاف الجونة.