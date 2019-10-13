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رياضة

محاضرة فنية لـ لاعبى الأهلي وتدريبات خططية استعدادا للقمة 119

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:56 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل تقسيمة الكرة التي أجرها في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وطالب فايلر، اللاعبين بتنفيذ التعليمات الخاصة بالجانب الفني في التقسيمة، كما حرص على إيقاف مران الفريق اكثر من مرة لتصويب الأخطاء.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم والتي اشتملت على جانب بدني وتقسيمة الكرة، وشارك عمرو السولية في المران بعد التأكد من جاهزيته طبيا.

ويخوض الأهلي تجربة ودية غدا أمام الإعلاميين ضمن استعدادات الفريق لمباراة الفمة 119 امام الزمالك المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

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