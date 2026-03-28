نفرتيتي محور مسلسل فرنسي جديد يلفت الأنظار في منتدى صناعة المسلسلات

شهد منتدى صناعة المسلسلات، ضمن فعاليات Series Mania Forum 2026 بفرنسا، اهتمامًا لافتًا بمسلسل جديد يحمل عنوان The Nefertiti Case، حيث برز كأحد أهم المشاريع المقدمة ضمن برنامج “Coming Next from France”، الذي تنظمه Unifrance.



مسلسل نفرتيتي، الذي يتكون من أربع حلقات مدة كل منها 45 دقيقة، تتولى إخراجه إيفا هوسون، ويشارك في بطولته عدد من الأسماء البارزة، من بينهم إلودي بوشيه وسوكو ولويس دو دو لانكيسان، فيما تتولى كتابة العمل كليمانس مادلين-بيردريلا بالتعاون مع فريق من الكتّاب.



العمل، الذي ينتمي إلى نوعية الإثارة والتشويق، يمثل تعاونًا إنتاجيًا بين شركات فرنسية وبلجيكية، بدعم من منصة HBO Max وقناة Arte.



ويعكس اختيار شخصية نفرتيتي كمحور درامي استمرار حضور التاريخ المصري القديم في الإنتاجات الأوروبية، ولكن عبر معالجة معاصرة تمزج بين الجريمة والدراما النفسية.