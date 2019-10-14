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فن

توأم روحي .. حسام داغر ينشر صورة بصحبة سعد لمجرد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:23 ص
حسام داغر وسعد لمجرد
حسام داغر وسعد لمجرد
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محمد بدران
نشر الفنان حسام داغر صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر داغر بصحبة النجم المغربي سعد لمجرد وعلق داغر على الصورة قائلًا "مع توام روحى الحبيب سعد".

وشارك حسام داغر، خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، يجسد من خلاله دور "ربيع" وهو شخصية انتقامية يفقد والده منذ الصغر وتتولى أمه رعايته ويستولي خاله على الميراث.

مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنا، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
توأم روحي .. حسام داغر ينشر صورة بصحبة سعد لمجرد
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