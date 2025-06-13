برلمانية: فلسطين قضية مصر الأولى وحقوق شعبها خط أحمر

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن مصر كانت وما زالت حجر الزاوية في دعم القضية الفلسطينية، وستظل صوتًا حرًا ومدافعًا صلبًا عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في وجه العدوان والاحتلال.

التزام تاريخي وشعبي

وشددت عطوة على أن الموقف المصري تجاه فلسطين ليس مجرد موقف سياسي، بل هو التزام تاريخي وشعبي، ينبع من قناعة راسخة بعدالة القضية الفلسطينية، ورفض قاطع لكل محاولات التهجير القسري أو طمس الهوية الفلسطينية.



وأضافت أن الشعب المصري بكل أطيافه أعلن موقفه بوضوح، رافضًا أي حلول بديلة تمس أرض فلسطين أو تقترب من أرض مصر.

التحرك الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي

وأشادت النائبة مايسة عطوة بدور الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التحرك الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي، سواء من خلال المساعدات الإنسانية المستمرة لأهل غزة، أو من خلال التحركات الدبلوماسية القوية لفضح جرائم الاحتلال، وآخرها التوجه إلى محكمة العدل الدولية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية.

واختتمت عطوة تصريحها بالتأكيد على أن مصر ستواصل القيام بدورها التاريخي في دعم الحق الفلسطيني، وستبقى صوت العقل والضمير في وجه آلة القمع والاحتلال، حتى يتحقق السلام العادل وتقوم الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني.