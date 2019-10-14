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برلمان

وفد من حقوق الإنسان بالبرلمان يتفقد عددا من أقسام الشرطة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:13 ص
قسم شرطة
قسم شرطة
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ماجدة بدوى
انطلق وفد من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لتفقد عدد من الأقسام الشرطية بإحدى محافظات الوجه البحري.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد، كلا من وكيل اللجنة النائب علي عبد الونيس، والنائب شريف الورداني أمين السر، والنائب علاء العمدة، عضو اللجنة.

وتعد هذه الزيارة هي الأولي في دور الانعقاد الخامس والاخير ، وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة الزيارات التي تنظمها اللجنة منذ دور الانعقاد الثالث، لتفقد السجون والأقسام الشرطية، ودور الرعاية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.
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