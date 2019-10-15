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اقتصاد

الدولار يهوي لأدنى مستوياته في تعاملات نهاية اليوم.. ويخسر 5 قروش

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:22 م
دولار
دولار
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محمد يحيى
شهدت أسعار صرف الدولار في تعاملات نهاية اليوم الثلاثاء هبوطا غير مسبوق بمعدل وصل لـ 5 قروش علي الأقل مقارنة بأسعار بداية الاسبوع الجاري، حيث وصل إلى أدني سعر صرف له منذ قرار التعويم بقيمة 16.17 جنيه .

وصل سعر صرف الدولار ببنكي التجاري الدولي والإسكندرية لـ16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع، بينما سجل في بنوك "العقاري العربي المصري، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، ـكريدي أجريكول، قناة السويس، البركة، المصرف المتحد" 16.18 جنيه للشراء و 16.28 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك " عودة، الكويت الوطني، مصر، الأهلي، المشرق، HSBC، العربي الافريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، التعمير والإسكان، المصري الخليجي" 16.19 جنيه للشراء و 16.29 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " مصر إيران للتنمية" نحو 16.20 جنيه للشراء و16.30 جنيه للبيع، بينما وصل سعر صرفه في بنوك " سايب، الأهلي اليوناني" لـ 16.21 جنيه للشراء و 16.31 جنيه للبيع.

وسجل أعلي سعر للدولار بمصرف أبوظبي الاسلامي حيث وصل لـ16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع.
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