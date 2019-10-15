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اقتصاد

هالة السعيد:70‎ ‎% من دعم الطاقة كان يذهب للفئات العليا في المجتمع

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:27 م
هالة السعيد
هالة السعيد
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آية الجارحي وسعيد العربي
رحبت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بالحضور في النسخة الخامسة من سلسلة مصر تستطيع، مقدمة التهنئة لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم على سلسلة مصر تستطيع.

جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية بحضور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة واللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربب وعاصم الجزار وزير الاسكان.

وقالت انه تم طرح 23 شركة في البورصة في عدد من القطاعات، لافتة الي انه تم وضع خطة متكاملة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأضافت السعيد أن ما تم في مصر خلال 4 سنوات يعد قصة قصيرة في عمر التنمية بالنسبة للدول وهو ما تطلب منا العمل الجاد تحت قيادة سياسية في مواجهة التحديات، موضحا ان هناك لحظات حاسمة في تاريخ الشعوب.

وأوضحت ان قرار تحرير سعر الصرف كان قد لاقى اشادة من المستثمرين خلال لقائهم الرئيس السيسي وان قرار ترشيد دعم الطاقة الذي اتخذناه كان ضروريا فقد كان يستحوذ 40%‎ من الفئات العليا على 70% من الدعم المقدم للطاقة ، موضحة انه كان لابد من اعادة النظر في دعم وترشيد الطاقة للفئات الاكثر احتياجا.

وتابعت ان الحكومة بمفردها لا تستطيع عمل شيء وبالتالي كان للقطاع الخاص دور هام وهو ما جعلنا نبدأ خطوات نحو الاستثمار فكان لابد من وضع قوانين واتخاذ فرارات لتبسيط الاجراءات .
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