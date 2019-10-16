المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: طرح خطة خمسية جديدة على المستثمرين

أعرب يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن سعادته بزيارة عدد من المستثمرين المصريين للمنطقة الاقتصادية، ورؤية الفرص الحقيقية للاستثمار التي تتوافر لدينا، ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية تبلغ مساحتها ٤٦٠ كيلو متر مربع، وتضم ٦ موانئ و٤ مناطق صناعية.



وأشار في جلسة "فرص الاستثمار في مصر وكيفية تحفيزها" بفعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" إلى أن المنطقة شهدت تطورًا كبيرًا في البنية التحتية، بما يوفر فرص استثمار حقيقية للمستثمرين.



وأضاف زكي أن أنفاق بورسعيد التي تربط المنطقة الاقتصادية شرق القناة بغربها، تمثل نقله كبيرة وسوف يكون لها تأثير مباشر على المستوى التنافسي للمنطقة الاقتصادية، بجانب ما قدمه قانون الاستثمار الذي صدر عام ٢٠١٧، كما نقوم الآن بإعداد استراتيجية للخمس سنوات المقبلة وفقا للعوامل المتاحة، وذلك لطرح فرص استثمارية جديدة وتنافسية.

