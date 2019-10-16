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اقتصاد

مستثمر: قطاع الأعمال تملك 9 مصانع رائدة بالنشاط الدوائي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:35 م
خلال المؤتمر
خلال المؤتمر
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سعيد العربي - آية الجارحي
أشار الدكتور محيي حافظ رئيس مجلس إدارة شركة بيونيرزللمستحضرات الدوائية بدولة طاجكستان إلى أهمية الصناعات الدوائية لوزارة قطاع الأعمال التي تمتلك ٩ مصانع أدوية كانت تستحوذ على ٧٠٪؜ من السوق المصرية والآن تستحوذ فقط على ما بين ٣ إلى ٤٪؜.

وأضاف حافظ في تصريحات له خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار المنعقد بالقاهرة، أنه عكف على صياغة أول استراتيجية مصرية للسوق الدواء وصناعة الدواء والبحث العلمي الذي تقوم عليه صناعة الدواء.

وتتضمن هذه الاستراتيجية شراكة بين شركات الأدوية، حيث إن مصر لديها الكثير من الأبحاث التطبيقية التي لم تدخل حيذ التنفيذ بعد والتي من الممكن أن تنقل صادرات الدواء من ٢٠٠ مليون دولار إلى ١٠ مليارات دولار.

في سياق متصل أكد ناصر فؤاد نائب عمدة مقاطعة شيشاير لجلالة الملكة إليزابيث وصاحب مجموعة سانت جورج الطبية، أن مصر تعاني من عجز شديد في عدد التمريض الطبي، لافتا أن لدينا 1.8 ممرضة لكل ألف نسمة والمعايير العالمية هي ١٠ ممرضات لكل ألف مواطن، مضيفا أنه سيتم بإنشاء جامعة إنجليزية مجانية في مصر للتعليم الطبي بشرط أن يعمل من يلتحق بها في المكان الذي سنحدده له لمدة ٥ سنوات، وبعدها له الحرية في العمل بأي مكان.

وأضاف فؤاد أن مشروع التأمين الصحي يحتاج مهارات لا يملكها كافة الأطباء منوها إلى أن إرسال الأطباء للتدريب في الخارج أمر يحتاج خطة طويلة الأجل، لكننا نحتاج خطة سريعة لرفع مستوى الأطباء، فلابد أن نعمل على خلق جيل جديد من الأطباء، بكفاءة عالمية يستطيع الدخول في منظومة التأمين الصحي فور تخرجه، وذلك يحتاج خلق درجة علمية جديدة للأطباء تشبه شهادة ال gp من إنجلترا.

ولفت إلى أن ال gp في مصر شهادة تخصص، لكنها في العالم هي شهادة تخصص، تشبه زمالة الجراحين أو زمالة النساء أو غيرها، مؤكدا ضرورة تغيير نظرة المجتمع للتمريض لأنها العنصر الأهم في المنظومة العلاجية.

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