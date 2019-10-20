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رياضة

مفاجأة مدوية.. محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:36 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول التشكيل الأساسي لمواجهة مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول غياب النجم المصري محمد صلاح، بسبب عدم تعافيه، من الإصابة، التي لحقت به أمام ليستر سيتي، في الجولة الماضية.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد.

خط الوسط: فابينيو - هيندرسون - فينالدوم.

خط الهجوم: - ساديو ماني- أوريجي - روبرتو فيرمينو.
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