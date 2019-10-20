مفاجأة مدوية.. محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول التشكيل الأساسي لمواجهة مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وشهد تشكيل ليفربول غياب النجم المصري محمد صلاح، بسبب عدم تعافيه، من الإصابة، التي لحقت به أمام ليستر سيتي، في الجولة الماضية.



وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:



حراسة المرمى: أليسون



خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد.



خط الوسط: فابينيو - هيندرسون - فينالدوم.



خط الهجوم: - ساديو ماني- أوريجي - روبرتو فيرمينو.