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فن

بيومى فؤاد يستعيد ذكريات فيلم كابتن مصر بـ صورة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:03 ص
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
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محمد بدران
استعاد الفنان بيومي فؤاد ذكريات فيلم "كابتن مصر"، ونشر عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من أحداث الفيلم.

وعلق بيومي فؤاد على الصورة قائلًا "حد فاكر دكتور جابر النمر كان بيحكى ايه في المشهد ده".

يذكر أن آخر أعمال بيومى فؤاد فيلم "الطيب والشرس واللعوب" الذى يُعرض حاليا بدور العرض، وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.

فيلم "الطيب والشرس واللعوب" يضم مجموعة من النجوم هم الفنان أحمد فتحى، مى كساب، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، وغيرهم، والفيلم سيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله.
بيومى فؤاد يستعيد ذكريات فيلم كابتن مصر بـ صورة
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