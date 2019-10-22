تزايد أعداد المتظاهرين أمام مصرف لبنان.. وقطع طريق بين بيروت وجنوب لبنان

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، بأن المتظاهرين قاموا بقطع طريق الشويفات - خلده الذي يربط بيروت بجنوب لبنان، في الاتجاهين بالسيارات والعوائق قرب نقطة الجيش عند مفرق دير قوبل.



وأشارت الوكالة إلى أنه لدى زيارة النائب أسامة سعد ساحة تقاطع إشارة إيليا حيث الاعتصام المفتوح، قام عدد من المتظاهرين بالاعتراض على وجوده بين المحتجين كونه نائبا.



وهتفوا "كلن يعني كلن"، معتبرين أن هذا "الاعتصام هو ملك للشعب الذي انتفض على كل هذه الطبقة السياسية مطالبا بالتغيير".



ودعا المحتجون إلى تحييد النواب والسياسيين عن التظاهرات الشعبية.



وفي سياق المتصل، ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها أن هناك تزايدا في أعداد المتظاهرين أمام مصرف لبنان في العاصمة اللبنانية بيروت.