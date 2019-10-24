التفاصيل الكاملة لجائزة إبداع 8 الثقافية بجامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر عن التفاصيل الكاملة لجائزة إبداع 8 الثقافية لشباب الجامعات للعام الدراسي 2019-2020.



وقال الجامعة، إن الجائزة تشمل المسابقات الأدبية وفيها مجالات الشعر بالفصحى والعامية والغنائي، وفيها يتم تقديم قصيدةالشعر مشكلة لا تزيدعن 40 بيتا "الشعر العمودي" أو50 سطرا "حر" ويكون المتن ببنط 20 والعنوان بنط 22 بالإضافة إلى cd.



وفي مجال الرواية لا تقل الرواية عن 70 صفحة ويكون المتن بنط 16 والعنوان 18 وفي مجال القصية القصيرة لا تزيد عن 1500 كلمة بنط 16 مع مراعاة البناء الموضوعي وتكامل الحدث والشخصيات والإبتكار وفي مجال المقال فلابد أن يتراوح بين 500 و700 كلمةبنط 14 موضوع تجارب واقعية في التعامل مع مواقع التواصل الإجتماعي.



أما في مجال التأليف المسرحي، فيتم تقديم مسرحية من فصل واحد باللغة الفصحى أو العامية شعرا أونثرا تعبر عن قضايا مصر الإجتماعية والسياسية والتراثية، وفي مجال السيناريو والحوار يتم تقديم سيناريو فيلم روائي قصير من 10 إلى 20 دقيقة وتقدم الأعمال مكتوبة ببنط 14.



كما تشمل الجائزة على مسابقة دوري المعلومات والمراسل التليفزيوني وفيها مجال الدوري الثقافي المعلوماتي ويتم تقديم فيه إعلان خاص بها لاحقا، ويكون فيها فريق من 6 متسابقين وتتم التصفيات التمهيدية على مستوى كليات الجامعة بالقاهرة بنين وبنات بإجراء اختبارات تحريرية واختيار أعلى الدرجات، وأسئلة الدوري تكون فيمجالات الفن والرياضة والعلوم والأدب والتاريخ والجغرافيا.



وفي مجال المراسل التليفيزيوني والإذاعي، سيعلن عنها في إعلان لاحق، وفيها يصنع المشارك تقرير مصورا أو إذاعيا فيما لا يتجاوز 3 دقائق وذلك في مجالات المشروعات القومية والثقافية والفنية والإجتماعية ويسلم التقرير المصور على سي دي.



وحددت الجامعة الشروط العامة للجائزة، وفيها يتم تصعيد الأوائل لجائزة إبداع 8 وأن يكون العمل جديدا ولم يسبق الفوز به في أى مسابقات أخرى أو مسابقة إبداع، وأن يكون العمل إبداعيا أصيلا لصاحبه ولم يسبق نشره وغير منقول أومقتبس من عمل أخر،وتقدم الأعمال مكتوبة بالكمبيوتر على ورق a4 من خمس نسخ علاوة على سي دي.



ويتقدم الطالب بعمل واحد في المجال الذي يرغب فيه، ويرفق بكل عمل غلاف مكتوب عليه الاسم والجامعة والكلية وعنوان العمل ببنط 18، وفي التاليف المسرحي والسيناريو والرواية تقدم في شكل كتاب، وحقوق الملكية الفكريةللأعمال الفائزةملك لصاحبها ويحق للوزارة استخدامها والحضور أمام لجنة التحكيم ضمن فعاليات التصفية النهائية شرط لاستحقاق الجائزة في حالة الفوز، ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي وكارنيه الجامعة للمشاركين في الصتفيات النهائية وصورة كارت بطاقة البريد المالية لكل مشارك.



وحدد الجامعة جوائز المسابقات الأدبية، لتكون: المركز الأول 20000 جنيه، والمركز الثاني 18000، والمركز الثالث 16000، علما بأن أخر موعد لتلقى الأعمال من الكليات 25 نوفمبر المقبل.