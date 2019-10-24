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أخبار العالم

وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان تطبيق اتفاق التسوية في شرق سوريا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:14 م
وزيرا خارجية روسيا
وزيرا خارجية روسيا وتركيا
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أ ش أ
بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، هاتفيا، تطبيق اتفاق توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بشأن العدوان التركي على شمال شرقي سوريا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" – اليوم / الخميس/- إن الجانبين بحثا سير عملية تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في ختام المباحثات التي جرت بين الرئيسين، في مدينة سوتشي.

واتفق لافروف وتشاووش أوغلو على "مواصلة تنسيق الجهود بغية تحقيق استقرار الوضع في شمال شرقي سوريا في أسرع وقت".

وكان الوضع في شمال شرق سوريا قد تأزم جراء إطلاق أنقرة يوم 9 أكتوبر الجاري هجوما عسكريا جديدا ضد قوات سوريا الديمقراطية تحت اسم "نبع السلام" ضمن خطتها لإنشاء "المنطقة الآمنة" ما أثار انتقادات ومخاوف دولية واسعة.

وتقضي مذكرة التفاهم التي تبناها بوتين وأردوغان في سوتشي بتنفيذ مجموعة من الخطوات المشتركة بين البلدين لتسوية الوضع في شمال شرقي سوريا، من بينها الحفاظ على سيطرة الجيش التركي على المناطق التي احتلها في إطار العدوان العسكري، والواقعة بين مدينتي تل أبيض ورأس العين بعمق 32 كيلومترا.
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