Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد .. الأهلي يستأنف الحكم الصادر لصالحه ضد اتحاد الكرة .. مستندات

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:43 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
قررت إدارة النادي الأهلي استئناف الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم المصري لمصلحة القلعة الحمراء ضد اتحاد كرة القدم وتغريم الأخير 150 ألف جنيه تعويض عما لحق بالنادي من أضرار نتيجة عدم التزام الاتحاد بمواعيد جدول الدوري المعلن عنه موسم 2018/2019 .

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى بسبب عدم حرص اتحاد الكرة على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة وعدم مراعاة الفاصل الزمني بين المباريات لكل الأندية على حد سواء عندما قام الأهلي بأداء مبارياته المؤجلة كل 72 ساعة في حين لم يتم ضغط المباريات المؤجلة لبعض الأندية الأخرى على نفس النحو .. وأيضًا قيام الاتحاد بتأجيل بعض المباريات بدون مبرر .. ورفض الاتحاد إنهاء المسابقة في الموعد الذي حدده بنفسه 30/6/2019 . وإصراره على تأجيل إقامة بقية مباريات الدوري لأندية بعينها في مقدمتها النادي الأهلي الى ما بعد كأس الأمم الأفريقية رغم وجود وقت يكفي لإنهاء المسابقة قبل إنطلاق بطولة الأمم الأفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي .. أيضا تجاهل الإتحاد الضرر الفني الواقع على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية واستمرار المسابقة بعد كأس الأمم خاصة بالنسبة لمواعيد القيد الأفريقي خاصة إن البطولة تسببت في فترة توقف استمرت لحوالي 40 يومًا.

وكذا عدم تمكن أندية بعينها من الحصول على فترة راحة كافية بين الموسمين وهو الأمر الذي ترتب عليه تلاحم المواسم واجهاد اللاعبين وتعرضهم للإصابات مما أفقد الفرق قوتها الفنية والبدنية.. وكذلك الإعلان المتأخر عن الغاء بطولة مواليد 97 ، والذي حال دون تحقيق الإستفادة الفنية منهم سواء بتصعيد لاعبيه للفريق الأول أو بتسويقهم محليا وخارجيًا وازاء هذا التعنت وعدم احترام مواعيد جدول الدوري وتجاهل تطبيق اللوائح والقوانين التي تضمن العدالة بين الأندية .

وأقام محمود الخطيب رئيس النادي دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم المصري مطالبا بتصحيح المسار وإصدار ما يوجب إلزام اتحاد الكرة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الاندية وانتظام جدول المسابقة دون تأجيلات أو تعديلات غير مبررة ، وأصدر مركز التسوية والتحكيم المصري الحكم المشار إليه .

يذكر أن هذا الحكم جاء في الوقت الذي قامت فيه إدارة النادي مجددا قبل اسبوع برفض انتهاج اتحاد الكرة الحالي لذات السياسة وقيامه باجراء تعديلات مبكرة على جدول الدوري مهدرًا للعدالة بين الأندية .. وطالب الأهلي بضرورة الإحترافية في العمل وأن تكون الخطوة الأولى هي احترام جدول الدوري ومواعيده .

شاهد .. الأهلي يستأنف الحكم الصادر لصالحه ضد اتحاد الكرة .. مستندات
شاهد .. الأهلي يستأنف الحكم الصادر لصالحه ضد اتحاد الكرة .. مستندات
شاهد .. الأهلي يستأنف الحكم الصادر لصالحه ضد اتحاد الكرة .. مستندات
شاهد .. الأهلي يستأنف الحكم الصادر لصالحه ضد اتحاد الكرة .. مستندات
شاهد .. الأهلي يستأنف الحكم الصادر لصالحه ضد اتحاد الكرة .. مستندات
شاهد .. الأهلي يستأنف الحكم الصادر لصالحه ضد اتحاد الكرة .. مستندات
شاهد .. الأهلي يستأنف الحكم الصادر لصالحه ضد اتحاد الكرة .. مستندات
شاهد .. الأهلي يستأنف الحكم الصادر لصالحه ضد اتحاد الكرة .. مستندات
شاهد .. الأهلي يستأنف الحكم الصادر لصالحه ضد اتحاد الكرة .. مستندات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعوة رسمية لإيقاف انطلاق الدوري المصري وتجميد تنفيذ جدول المباريات

تأجيل دعوى وقف انطلاق الدورى الممتاز وإيقاف تنفيذ جدول المباريات

قرار جديد عن دعوى وقف انطلاق منافسات الدورى الممتاز 2019/2020

اتحاد الكرة: بيان الأهلي غير منطقي والأجندة الدولية تحسم أزمة المؤجلات

اتحاد الكرة لـ الأهلي: هات موافقة أمنية على القمة 119 أمام الزمالك

أزمة الدوري.. تغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شاهد لحظة اختطاف شاب في بين السرايات.. ووالدته تكشف الحقيقة

بفستان أسود .. ملكة جمال مصر تتألق في إطلالة عصرية

الأهلي يصرف 40 مليون جنيه مقدمات عقود لاعبي فريق الكرة

شبرا النملة تغرق فى مياه الأمطار.. فيديو

لعنة الإصابات .. شوقي غريب يكشف موقف مصطفى محمد من المنتخب الأوليمبي

مفاجأة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ مظهر أنيق.. الـ ankle boots موضة شتاء 2019.. صور

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي .. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

بفستان أسود .. ملكة جمال مصر تتألق في إطلالة عصرية