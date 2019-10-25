شاهد .. الأهلي يستأنف الحكم الصادر لصالحه ضد اتحاد الكرة .. مستندات

قررت إدارة النادي الأهلي استئناف الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم المصري لمصلحة القلعة الحمراء ضد اتحاد كرة القدم وتغريم الأخير 150 ألف جنيه تعويض عما لحق بالنادي من أضرار نتيجة عدم التزام الاتحاد بمواعيد جدول الدوري المعلن عنه موسم 2018/2019 .



وكان الأهلي قد تقدم بشكوى بسبب عدم حرص اتحاد الكرة على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة وعدم مراعاة الفاصل الزمني بين المباريات لكل الأندية على حد سواء عندما قام الأهلي بأداء مبارياته المؤجلة كل 72 ساعة في حين لم يتم ضغط المباريات المؤجلة لبعض الأندية الأخرى على نفس النحو .. وأيضًا قيام الاتحاد بتأجيل بعض المباريات بدون مبرر .. ورفض الاتحاد إنهاء المسابقة في الموعد الذي حدده بنفسه 30/6/2019 . وإصراره على تأجيل إقامة بقية مباريات الدوري لأندية بعينها في مقدمتها النادي الأهلي الى ما بعد كأس الأمم الأفريقية رغم وجود وقت يكفي لإنهاء المسابقة قبل إنطلاق بطولة الأمم الأفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي .. أيضا تجاهل الإتحاد الضرر الفني الواقع على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية واستمرار المسابقة بعد كأس الأمم خاصة بالنسبة لمواعيد القيد الأفريقي خاصة إن البطولة تسببت في فترة توقف استمرت لحوالي 40 يومًا.



وكذا عدم تمكن أندية بعينها من الحصول على فترة راحة كافية بين الموسمين وهو الأمر الذي ترتب عليه تلاحم المواسم واجهاد اللاعبين وتعرضهم للإصابات مما أفقد الفرق قوتها الفنية والبدنية.. وكذلك الإعلان المتأخر عن الغاء بطولة مواليد 97 ، والذي حال دون تحقيق الإستفادة الفنية منهم سواء بتصعيد لاعبيه للفريق الأول أو بتسويقهم محليا وخارجيًا وازاء هذا التعنت وعدم احترام مواعيد جدول الدوري وتجاهل تطبيق اللوائح والقوانين التي تضمن العدالة بين الأندية .



وأقام محمود الخطيب رئيس النادي دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم المصري مطالبا بتصحيح المسار وإصدار ما يوجب إلزام اتحاد الكرة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الاندية وانتظام جدول المسابقة دون تأجيلات أو تعديلات غير مبررة ، وأصدر مركز التسوية والتحكيم المصري الحكم المشار إليه .



يذكر أن هذا الحكم جاء في الوقت الذي قامت فيه إدارة النادي مجددا قبل اسبوع برفض انتهاج اتحاد الكرة الحالي لذات السياسة وقيامه باجراء تعديلات مبكرة على جدول الدوري مهدرًا للعدالة بين الأندية .. وطالب الأهلي بضرورة الإحترافية في العمل وأن تكون الخطوة الأولى هي احترام جدول الدوري ومواعيده .



