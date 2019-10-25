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رياضة

بـ الكاجوال| شيكابالا يقضي إجازته في أسوان.. صور

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:48 م
شيكابالا
شيكابالا
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محمد بدران
نشر محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب نادى الزمالك، صورا جديدة له عبر حسابه على إنستجرام، من مدينة أسوان.

وظهر محمود عبد الرازق شيكابالا خلال الصور على نهر النيل، وهو يستمتع بإجازته مرتديا ملابس كاجوال، نالت إعجاب متابعيه.

وتأهل الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، أمس الخميس، إلى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على نظيره فريق جينيراسيون فوت السنغالي بنتيجة 1-0 فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس على ملعب استاد السلام فى إياب دور الـ 32.


وتواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم أندية أول أغسطس الأنجولي، زيسكو الزامبى، مازيمبى الكونغولى.
بـ الكاجوال| شيكابالا يقضي إجازته في أسوان.. صور
بـ الكاجوال| شيكابالا يقضي إجازته في أسوان.. صور
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