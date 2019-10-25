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تعليم

جامعة الأزهر تقدم للطلاب منهجا إلكترونيا عن ريادة الأعمال

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:19 م
الدكتور يوسف عامر،
الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب
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محمد شحتة
أعلن الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، والمشرف العام على نادي ريادة الأعمال بها، أن الجامعة ستقدم مقررا إلكترونيا عن ريادة الأعمال بموقعها الإلكتروني لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب بشكل منهجي جذّاب، وفق توجيهات الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعة.

وأجرى الدكتور يوسف عامر، جولة تفقدية لجناح ريادة الأعمال المشارك في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، مشيرًا إلى أن النادي سيعمل خلال الفترة المقبلة على تبني الطلاب في إعداد مشاريع التخرج في مختلف كليات الجامعة ودعم أفكارهم وتوجيههم بواسطة متخصصين للخروج بمشروعات تخدم رؤية مصر ٢٠٣٠، وتوفير الأماكن والتغطية الإعلامية اللازمة بواسطة طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر، وتسويق المشروعات بعد اكتمالها، وإضافة طلاب من كليات أخرى.

ولفت المشرف العام على نادي ريادة الأعمال إلى أن النادي درّب ٥٠٠ طالب خلال الإجازة الصيفية، كما سيعلن عن دورات تدريبية للطلاب خلال أسبوعين.
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