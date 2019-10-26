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رياضة

وادي دجلة يرفض رحيل نجم الفريق إلى الزمالك

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:40 م
اليوناني جونياس تاكيس
اليوناني جونياس تاكيس
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ملك موسي
تمسك اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني لفريق وادي دجلة، باستمرار محمد عبد العاطي لاعب الوسط، ضمن صفوف الفريق الدجلاوي، وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى مسئولو نادي الزمالك لضم عبدالعاطي في شهر يناير المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في ظل معاناته من نقص عددي في مركز الوسط المدافع نتيجة تعرض ثنائي الوسط محمود عبدالعزيز لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي ومحمد حسن لقطع في غضروف الركبة.

وأبدى تاكيس تمسكه ببقاء عبدالعاطي مع وادي دجلة لنهاية الموسم، ورفض التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق الدجلاوي، في ظل المنافسة الصعبة ببطولة الدوري العام، وسعيه لتحقيق مركز جيد هذا الموسم وعدم تكرار معاناة الفريق خلال الموسم المنقضي، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ورغم رفض المدرب اليوناني لرحيل لاعبه إلا أن مجلس ادارة نادي الزمالك مازال لديهم الأمل في حسم صفقة اللاعب خلال شهر يناير المقبل، ويستمرون في مفاوضاتهم مع نظرائهم في دجلة.
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