بعد خروجه من حسابات ميتشو ... 3 أندية تسعى للحصول على خدمات نجم الزمالك

حرصت بعض الأندية على الدخول في مفاوضات مع محمد عنتر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل عدم مشاركته مع الفريق الأبيض، واقتراب رحيله في شهر يناير.





وتلقى عنتر بعض العروض خلال الفترة الأخيرة، يأتي على رأسهم عرضًا من وادي دجلة وكذلك الإسماعيلي والمقاولون العرب.





وغاب عنتر عن المشاركة مع الزمالك خلال الموسم الماضي تحت قيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأبيض.





وتمكن عنتر من المشاركة في مباراة وحيدة تحت قيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، وهي مباراة جينيراسيون فوت في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن لم يحالف الحظ اللاعب في الاستمرار ضمن تشكيل الزمالك، بل يتم استبعاده أيضًا من قوائم المباريات.





ودخل عنتر ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن الزمالك خلال شهر يناير المقبل، حال إبرام أي صفقة جديدة واستبدال مقعده في قائمة الفريق الأبيض بلاعب جديد.



