Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد موجة الأمطار.. تحرك عاجل من البرلمان بسبب حوادث الصعق الكهربائي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:39 م
حوادث الصعق الكهربائي
حوادث الصعق الكهربائي
Advertisements
فريدة محمد
تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والتنمية المحلية، بشأن انتشار حوادث الصعق بالكهرباء بسبب أعمدة الإنارة وعدم تدخل الجهات المعنية.

وقالت النائبة، إنه انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية العديد من حوادث الصعق من قبل أعمدة الكهرباء للمواطنين بعد السيول التي شهدتها العديد من المحافظات.

وأكدت أن هذه الحوادث ليست بجديدة على فصل الشتاء إلا أن الحكومة وجهاتها المعنية لم تتعظ لما تم العام الماضي وفقدان العديد من الأرواح أكثرهم من الأطفال بسبب الصعق من قبل أعمدة الإنارة، بجانب حوادث قتل الماشية.

وأشارت "وصل الأمر، إلى تنظيم الأهالي بحي الـ16 بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حملة لتغليف أعمدة الإنارة منعًا لحدوث ماس كهربائي نتيجة هطول مياه الأمطار، فضلًا عن عزل الأسلاك العارية.

ولفتت "لقى الشاب محمود شاهين مصرعه في الدقهلية، إثر تعرضه للصعق الكهربائي من أحد أعمدة الإنارة العامة في قرية "دماص"، ووكذلك لقى طفل بقرية سملا، التابعة لمركز قطور بالغربية مصرعه صعقًا بالكهرباء، بسبب هطول الأمطار، ووصل إلى مستشفى قطور المركزي جثة هامدة، وقبله شهد مركز العاشر من رمضان التابع لمحافظة الشرقية وفاة طفلة عمرها 9 سنوات صعقا بالكهرباء نتيجة ملامستها عمود إنارة تعرض لمياه الأمطار والسيول بالحي 14، وأيضا، لقي مواطن مصرعه متأثرًا بالصعق الكهربائي، بقرية القنى التابعة لمركز مطوبس، بعد ملامسته عمود إنارة به "ماس كهربائي" نتيجة سقوط الأمطار، وغيرها من الحوادث المتكررة مع كل فصل شتاء".

وطالبت الجهات المعنية بوزارة الكهرباء والتنمية المحلية باتخاذ ما يلزم للتعامل مع كهربة أعمدة الإنارة والعمل على حل ذلك في أسرع وقت حرصا على حياة المواطنين، بجانب تفعيل خط للشكاوى السريعة وتوجيه حملات للصيانة الفورية، وأيضا تكليف مسئولي وزارة الكهرباء بالتفتيش الدوري على أعمدة الإنارة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضحايا الأمطار .. أعمدة الإنارة تتسبب في وفاة طفلين صعقا بالكهرباء

10 جثث | ضحايا الأمطار فى مصر | مروة اتكهربت وهى راجعة من المدرسة وعم سيد وهو مروح

الموت صعقا في مياه الأمطار.. مأساة تكررت في 4 محافظات والمتهم عامود كهرباء

بعد وفاة طالبة صعقا .. مواطن يبتكر طريقة جديدة لعزل أعمدة الإنارة أثناء الأمطار

الصعق الكهربائي.. ماذا لو استمرت الكارثة دون حلول حتى نهاية الشتاء

مصرع شاب من قرية الهياتم بالمحلة صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار

ترشيحاتنا

مرتديا قميص الأهلي.. كهربا يحتفل بانضمامه إلى قائمة منتخب مصر ..شاهد

بعد دموع ابنه.. محمود ياسين مطلوب على جوجل

تعرف على فوائد مضغ الحبهان على الريق

حكم قراءة سورة الفاتحة فقط في الصلاة.. شاهد رد علي جمعة

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن المحترفين

بميزات تفوق آيفون.. سامسونج تطلق الهاتف الأفضل على الإطلاق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. غيوم فى سماء القاهرة وتوقف سقوط الأمطار

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور

أنيقة وعصرية.. 20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها