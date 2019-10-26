تطورات الـ 24 ساعة القادمة | توضيح من السعودية بشأن إعصار كيار

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية إن الحالة المدارية في بحر العرب التي تطورت من "عاصفة مدارية" إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى" لن يكون لها تأثير مباشر على أجواء المملكة.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أشارت الهيئة إلى أن المتابعة المستمرة لمستجدات الحالة وتحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الحالة وأطلق عليها اسم " كيار- KYARR" وموقعها عند خط عرض 16,1 درجة شمالًا وخط طول 71,8 درجة شرقًا وتقدر سرعة الرياح حول مركزها ( 70 - 75) عقدة – (125 - 135) كم في الساعة تتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب ويتوقع أن تتطور الحالة خلال 24 ساعة القادمة داخل بحر العرب دون أن تؤثر على أجواء المملكة.



وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن مراقبة الحالة مستمرة من قبل المختصين في قطاع الأرصاد وسيتم إصدار التقارير اللازمة للحالة عند حدوث أي مستجدات لها,



ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الرصد المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.