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أخبار البلد

رئيس المجلس القومي للمرأة: 100 ألف محاربة دخلت مستشفى بهية.. صور

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:02 ص
صدى البلد
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احمد قطب / عدسة : ايهاب اشرف
أقامت مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان احتفالية بعنوان "الاطمئنان على ١٠٠ ألف سيدة" ممن خضعن للكشف المبكر، بالتجمع الخامس.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أثناء الاحتفالية: "أنا سعيدة بالاحتفال ب100 ألف محاربة دخلت مستشفى بهية".

واضافت مايا مرسي: أتمنى الوصول إلى المليون ويتم شفاؤهم وسط أسرهم، 100 ألف أسرة اليوم نقول لهم نحن معكم ومع غيركم وسنستمر لأن صحة المرأة المصرية هي صحة مصر".
رئيس المجلس القومي للمرأة: 100 ألف محاربة دخلت مستشفى بهية.. صور
رئيس المجلس القومي للمرأة: 100 ألف محاربة دخلت مستشفى بهية.. صور
رئيس المجلس القومي للمرأة: 100 ألف محاربة دخلت مستشفى بهية.. صور
رئيس المجلس القومي للمرأة: 100 ألف محاربة دخلت مستشفى بهية.. صور
رئيس المجلس القومي للمرأة: 100 ألف محاربة دخلت مستشفى بهية.. صور
رئيس المجلس القومي للمرأة: 100 ألف محاربة دخلت مستشفى بهية.. صور
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