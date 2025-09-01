نيابة مطروح تجري تحقيقات موسعة مع سائق قطار الضبعة و6 فنيين

تواصل نيابة مطروح، التحقيق للوقوف على أسباب حادث انقلاب قطار ركاب بمدينة الضبعة، الذي أودى بحياة 3 أشخاص وإصابة 103 آخرين.

ةاستعانت النيابة بتقرير من اللجنة الفنية المشكلة من وزارة النقل، كما تم استجواب سائق القطار و6 فنيين في حادث قطار مطروح.

كانت جهود كبيرة تواصلت من هيئة السكة الحديد لرفع عربات القطار الروسى رقم 1935 بخط مطروح وذلك بعد الحادث الذى تعرض له وخروج 7 عربات عن القضبان مما أسفر عن إصابة 103 أشخاص ، بالإضافة إلى 3 وفيات.

وتم رفع جميع عربات القطار من شريط السكة الحديد وإصلاح خط السكة الحديد الذى تعرض للكسر