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محافظات

بـ61 مليون جنيه.. 10 مشروعات وافقت عليها لجنة استثمار البحيرة|شاهد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:36 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
وافقت اللجنة العليا للاستثمار برئاسة اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على اقامه 10 مشروعات استثمارية مختلفة الانشطة على ارض المحافظة بتكلفة اجمالية 61 مليونا  و 62 الف جنيه توفر 355 فرصة عمل.  

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذى عقد اليوم الاثنين بحضور الدكتورة نهال بلبع – نائب المحافظة و المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة واللواء يوسف الشاهد – السكرتير العام المساعد وأعضاء الجنة.

أكد المحافظ على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل والتأكيد على التزام تلك المشروعات بأن يكون ٧٠ % على الأقل من العاملين بها من أبناء محافظة البحيرة.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات مع تغليظ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين الذين لم يثبتوا جدية لإقامة المشروعات التي تم تخصيص الأراض لإقامتها لعدم إهدار المال العام للدولة.

والمشروعات التى تم الموافقة عليها عبارة عن : محطة فرز وتبريد وتعبئة حاصلات زراعية وبسكول بقرية ام صابر بمركز بدر على مساحة 550 متر بتكلفة 4 ملايين و 320 ألف جنيه توفر 30 فرصة عمل.

وإقامة محلات مبيدات واسمدة ومستلزمات زراعية بناحية النوبارية على مساحة 1500 متر بتكلفة 8 ملايين و75 ألف جنيه توفر 16 فرصة عمل، ثلاجة تبريد خضروات وفاكهه بمركز بدر على مساحة 260 مترا بتكلفة 710 الاف جنيه توفر 15 فرصة عمل ،و ثلاجة ومحطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية وميزان بسكول على مساحة 1325 مترا بتكلفة 2 مليون و231 ألف جنيه توفر 20 فرصة عمل

وتضمنت المشروعات اقامة عدة محطات فرز وتبريد وتعبئة حاصلات زراعية بوادى النطرون على مساحة 500 متر بتكلفة 6 ملايين و800 ألف جنيه و توفر 40 فرصة عمل وأخرى لفرز وتبريد وتعبئة حاصلات زراعية بوادى النطرون على مساحة 500 متر بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه توفر 60 فرصة عمل.

بالإضافة إلى اقامة ثلاجة حفظ خضروات وفاكهه بكفر الدوار على مساحة 2100 متر بتكلفة 965 ألف جنيه وتوفر 32 فرصة عمل
8- محطة تعبئة وتجهيز وتصنيع الحاصلات الزراعية بناحية أبو المطامير على مساحة 30000 متر2 بتكلفة 2 مليون جنيه توفر ٨٥ فرصة عمل ،ومحطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية بكوم حمادة على مساحة 4200 متر بتكلفة 3 ملايين و 592 ألفا وتوفر 47 فرصة عمل،ومشروع ٤ عنابر دواجن لإنتاج بيض المائدة بوادى النطرون على مساحة 6720 مترا بتكلفة 30 مليون جنيه توفر 10 فرص عمل.
بـ61 مليون جنيه.. 10 مشروعات وافقت عليها لجنة استثمار البحيرة|شاهد
بـ61 مليون جنيه.. 10 مشروعات وافقت عليها لجنة استثمار البحيرة|شاهد
بـ61 مليون جنيه.. 10 مشروعات وافقت عليها لجنة استثمار البحيرة|شاهد
بـ61 مليون جنيه.. 10 مشروعات وافقت عليها لجنة استثمار البحيرة|شاهد
بـ61 مليون جنيه.. 10 مشروعات وافقت عليها لجنة استثمار البحيرة|شاهد
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