افتتاح يوم النمسا الثقافي بمكتبة الإسكندرية

افتتحت بمكتبة الإسكندرية مساء أمس فعاليات احتفالية يوم النمسا الثقافي، وذلك بحضور الدكتور جورج شتيلفرد؛ سفير النمسا بالقاهرة، والمهندسة هدى الميقاتي، نائبًا عن الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية.



ورحبت المهندسة هدى الميقاتي بالحضور، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية النمساوية قديمة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الثقافية والفنية، وأن هذه الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بالتعريف بالثقافة والفنون النمساوية.



بدوره عبر الدكتور جورج شتيلفرد، سفير النمسا بالقاهرة، عن سعادته لحضوره الاحتفالية، قائلا:" لدي في مكتبة الإسكندرية ذكريات خاصة منذ سنوات إنشائها في عام 2002 وحينها كنت نائبًا للسفير النمساوي في القاهرة".



وأضاف أنه يرتبط بعلاقة قوية بالدكتور مصطفى الفقي، لأنه كان سفيرًا لمصر في النمسا في السابق، مشيرًا إلى أن التواصل الثقافي مهم للتعريف والترابط بين الشعوب.



من جانبه قال الدكتور حازم عطية، المستشار الثقافي لمصر في النمسا سابقًا، إن النمسا ومصر مرتبطتين بعلاقات قديمة ومتشعبة منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن علاقة مصر بالنمسا تعود إلى عام 1754، منذ افتتاح امبراطورة النمسا أكاديمية الدراسات الشرقية في النمسا والتي ساهم في إنشائها علماء مصريين.



وأضاف أن العلاقات المصرية النمساوية تمتد إلى مجال الطب والتي شهدت تخرج الدفعات الأولى من أساتذة الطب في مصر في النمسا والذين ساهموا بشكل كبير في إنشاء مستشفى القصر العيني، كما لفت إلى دور العلماء النمساويين في الإسهامات الأثرية في مصر واهتمامهم بعلم المصريات.



جدير بالذكر أن احتفالية يوم النمسا الثقافي تقام على مدار يومي 28 و29 أكتوبر، وتشمل عدة أنشطة وعروض موسيقية منوعة؛ منها: عزف منفرد للموسيقى الكلاسيكية، تقدمه الفنانة نادين فيبر عازفة الفيولين النمساوية المصرية، وحفل موسيقى كلاسيكية للفريق الموسيقي النمساوي "تريو ارتيو"، بالإضافة إلى حفل موسيقي لفريق كورال انسبروك النمساوي.



وتتضمن الاحتفالية أيضًا قراءة للكاتبة النمساوية ذات الأصول السورية لونا الموصلي، التي ستقرأ مقتطفات من كتابها: "دمعة – ابتسامة – طفولتي في دمشق"، تعقبها مناقشة مع الحضور حول الكتاب. وختامًا، سيتم افتتاح معرض فني للصور يضم أبرز الوجوه النسائية في تاريخ مصر والنمسا، مع معلومات مفصَّلة عن كلٍّ منهن، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن النمسا في شتى المجالات.