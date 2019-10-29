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رياضة

يوفنتوس يرسل أحد كشافيه إلى أنفيلد لمتابعة محمد صلاح

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:08 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
حرص نادي يوفنتوس الإيطالي على إرسال أحد كشافيه لحضور مباراة ليفربول وتوتنهام، الأحد، الماضي، في ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي، لمتابعة النجم محمد صلاح لاعب الريدز تمهيدا للتعاقد معه.

وقاد محمد صلاح ليفربول لانتصار ثمين على توتنهام بتسجيله الهدف الثاني، في المباراة التي انتهت 2 - 1 لصالح الريدز.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية:"، إن يوفنتوس أرسل كشافه إلى ملعب أنفيلد الأحد الماضي، لمتابعة محمد صلاح، وثلاثي توتنهام سون هيونج مين وكريستيان إريكسن، وتوبي الدرفيلد.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 9 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 5 أهداف، وصنع 3 آخرين.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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