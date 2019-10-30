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سيارات

أسعار فيات أرجنتا المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:47 ص
صدى البلد
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كريم عاطف - ابراهيم قنديل
يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.

ونستعرض في السطور التالية السيارة فيات ارجنتا موديل 1981 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.

جذبت السيارة فيات ارجنتا موديل 1981 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

ويتراوح سعر السيارة فيات ارجنتا موديل 1981 والقريبة منها ما بين 20 ألفا لـ25 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق أسعار السيارة فيات ارجنتا موديل 1981 في سوق السيارات المصرية.
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