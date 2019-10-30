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أخبار العالم

العاهل الأردني يصل إلى الكويت

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:13 ص
الاردن
الاردن
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أ ش أ
وصل إلى الكويت، صباح اليوم الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والوفد المرافق له في زيارة أخوية للكويت تستغرق ساعات.

وكان في استقبال العاهل الأردني على أرض مطار الكويت الدولي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الكويتيين.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد المرافق للعاهل الأردني، يضم كلا من: وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.
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