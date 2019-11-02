الأمم المتحدة: 120 طفلا يموتون يوميا في السودان بسبب نقص التغذية

قالت الأمم المتحدة إن عقودا من الصراع في السودان عرضت ملايين الأطفال إلى الخطر، لافتة الى أن هناك أكثر من 38% من الأطفال دون سن الخامسة مصابين بصغر الحجم (قصر القامة مقارنة بأعمارهم) ، وحوالي 17% منهم يعانون من نحول البنية (أشد نحولا مقارنة بأطوالهم)، ويموت نحو 120 طفل كل يوم بسبب نقص التغذية والأسباب ذات الصلة.



وأوضحت الأمم المتحدة ، في بيان نشر اليوم الجمعة على موقعها على الانترنت بمناسبة انتهاء زيارة المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسف هنريتا فور إلى السودان ، أن 2.6 مليون طفل في السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.



وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف إن السودان يشهد لحظة تاريخية، وإنه من الملح وضع حقوق الأطفال في صلب جدول الأعمال الوطني.



وخلال زيارتها الأولى من نوعها إلى السودان، التقت مع العديد من كبار المسئولين السودانيين، بمن فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتوجهت خلال الزيارة إلى كادوقلي في جنوب كردفان (جنوب السودان)، حيث التقت مع الشركاء وأطياف مختلفة من المجتمع السوداني.



وأكدت هنريتا فور للمسئولين السودانيين ضرورة إعطاء أولوية لاحتياجات الأطفال ، بما في ذلك تقوية العمل ضد سوء التغذية، ومعالجة أزمة التعليم، وزيادة الاستثمارات في قطاعات الأطفال والشباب.