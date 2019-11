15 مليون دولار تكلفة الحلقة الواحدة من مسلسل see

إشادة كبيرة صاحبت عرض أولى حلقات مسلسل الأكشن والخيال العلمي See ، وهو من بطولة الممثل العالمي جايسون موموا صاحب فيلم اكوا مان.



المسلسل يقوم ببطولة المسلسل كل من الفريد بودارد، جوش بلوك، كريستيان كامارجو، نيستا كوبر، ياديرا جيفارا-بريب، هير هيلمر، سيلفيا هيكس، ارشي ماداكابي، كريستيان سلون.



وتم الإعلان عن تكلفة الحلقة الواحدة من مسلسل see والتي وصلت إلى 15 مليون دولار، ويتكون من 10 حلقات.



قصة مسلسل See تدور في المستقبل البعيد، حيث يفقد الجنس البشري بالكامل حاسة البصر، وبينما يحاولون التكيف على الحياة الجديدة.