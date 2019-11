مارفل تعلن موعد طرح فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse

أعلنت استديوهات مارفل عن موعد طرح Spider-Man: Into the Spider-Verse من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" نشرتها الصفحة الرسمية للفيلم.



وغردت صفحة فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse :" 8 أبريل 2020".



Spider-Man: Into the Spider-Verse هو النسخة الكرتونية لفيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse، والفيلم مقتبس عن شخصية مايلز موراليس وسبايدرمان من قصص مصورة لمارفل ومن بطولة شامايك موور بدور شخصية مورالس، بجانب هيلي ستاينفيلد، و‌ماهرشالا علي، و‌جيك جونسون، و‌ييف شرايبر، و‌براين تايري هنري، و‌لونا لورن فيليز، و‌ليلي توملن.