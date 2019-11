لأول مرة.. الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة.. يخصص جزءا خاصا عن الملك «توت عنخ آمون».. يلقي الضوء على الأهداف 17 للتنمية المستدامة.. يعرض ما كتبه مشاهير التواصل الاجتماعي عن مصر

- وزيرة السياحة:

- الجناح المصرى يضم لأول مرة جزءًا خاصًا عن الملك "توت عنخ آمون"

- لأول مرة ركن خاص لإلقاء الضوء على الأهداف السبعة عشرة للتنمية المستدامة SDGs

- لأول مرة عرض ما كتبه المشاهير عن مصر والصور التي نشروها على مواقع التواصل

- "سعادة وتفاؤل" Happy and Hopeful يضم صورا لما كتب عن السياحة المصرية

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة مساء اليوم، الاثنين، الجناح المصري المشارك في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019 (World Travel Market التي تُعقد في الفتـرة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.



وشارك في الافتتاح، السفير طارق عادل، سفير مصر لدى لندن، والمهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.



وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أثناء الافتتاح، أن رؤية الوزارة فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض السياحية الدولية ترتكز في المقام الأول على الاهتمام بالكيف وليس بالكم، خاصة فى تصميم الأجنحة المصرية بما يتماشى مع الاتجاهات التسويقية العالمية.



واستعرضت الأساليب التكنولوجية التي تم تزويد الجناح المصري بها، والجديد الذي يقدمه الجناح المصري هذا العام، مشيرة إلى أهمية المشاركة فى فعاليات هذه البورصة خاصة بعد القرار الأخير للحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ.



وحرصت وزارة السياحة، في تصميم الجناح المصري هذا العام، على أن يضم لأول مرة جزءًا خاصًا عن الملك "توت عنخ آمون"؛ وهو ما يأتي تزامنًا مع المعرض المؤقت لآثار "توت عنخ أمون: الفرعون الذهبي" الذي يقام حاليا بالعاصمة البريطانية لندن والذى افتتحه وزير الآثار يوم الجمعة الماضية، حيث يعرض الجناح بعض صور الملك توت عنخ آمون ويستخدم تقنية "الهولوجرام" لعرض جانب من مقتنياته، إضافةً إلى وجود نماذج مقلدة لبعض من مقتنياته، ونموذج مقلد لكرسي العرش الخاص به كي يتمكن الزائرون من استخدامه فى التقاط الصور التذكارية التي سيتم إرسالها إليهم عبر الإيميل مباشرة.



كما تضمن الجناح المصري لأول مرة ركنا خاصا لإلقاء الضوء على الأهداف السبعة عشرة للتنمية المستدامة SDGs وارتباطها بقطاع السياحة، وذلك فى إطار تبنى وزارة السياحة لتطبيق هذه الأهداف فى قطاع السياحة المصرى، وفي ظل رؤية برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.



وفى ضوء نجاح جهود الوزارة للترويج لمصر بصورة جديدة ومعاصرة عبر الشراكات الدولية التي عقدتها الوزارة والتي تعتمد على تنويع منصات الترويج، أصبحت مصر مقصدا سياحيا جذب إليه كثيرًا من مشاهير العالم خلال العام الماضى، وحرصا من الوزارة على استغلال الزيارات العديدة لهؤلاء المشاهير لمصر، تم تخصيص لأول مرة أيضا جانب من الجناح لعرض ما كتبه هؤلاء المشاهير عن مصر والصور التي نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي يتابعها الملايين من معجبيهم ومتابعيهم حول العالم، وذلك حتى يتعرف زوار الجناح على مصر من خلال هذه الصور والكتابات التي تخلق شغفا حقيقيا حول المقصد المصرى.



كما تم تخصيص جانب آخر من الجناح تحت عنوان "سعادة وتفاؤل" Happy and Hopeful والذي يضم صورا لما كتب عن السياحة المصرية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في الصحافة العالمية خلال العام الماضي.



وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الافتتاح، إلى أن تزويد الجناح المصرى هذا العام بأحدث الوسائل التكنولوجية التفاعلية والتقنيات الرقمية الحديثة، جاء استكمالا للانطلاقة التى تشهدها الأجنحة المصرية المشاركة في المعارض السياحية الدولية منذ بورصة لندن الدولية العام الماضي، حيث أصبحت هذه هي السمة الرئيسية لجميع الاجنحة المصرية المشاركة في المعارض الدولية.



وتمت الاستعانة بالتكنولوجيا التفاعلية ليتمكن زوار الجناح من أن يعايشوا تجربة السياحة فى مصر وأماكنها المختلفة وهم داخل الجناح المصري في لندن، وذلك بالاستعانة بتكنولوجيا الواقع الافتراضي الـV.R من خلال شاشات عرض موجودة على حوائط وأرضيات الجناح تلقى الضوء على الأماكن السياحية المصرية المختلفة.



وفى إطار اهتمام الوزارة بالترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM2020 فى جميع المحافل والمعارض الدولية التي تشارك بها وهو أحد المحاور الرئيسية للحملة الترويجية الدولية لمصر، وخُصص بالجناح المصرى مكان يعرض مواد ترويجية عن المتحف، إضافة إلى وضع شاشة لعرض فيلم عن المتحف.



كما يتضمن الجناح شاشات كبيرة مخصصة لعرض الأفلام الترويحية الجديدة التي أنتجتها شركة Beautiful Destinations في إطار شراكتها مع الوزارة، وتعرض هذه الأفلام لأول مرة تزامنا مع بدء الحملة الترويجية لمصر على شبكة CNN العالمية في إطار الشراكة التي تمت بين الوزارة وشبكة CNN في مايو الماضي.



كما سيتم أيضا عرض فيلم حملة People to People الذي أطلقته وزارة السياحة مؤخرا، وفاز بالمركز الأول كأفضل فيلم ترويجي في منطقة الشرق الأوسط، من منظمة السياحة العالمية هذا العام.



ويحتوي الجناح على أربع شاشات أخرى لإبراز المقاصد السياحية المختلفة منها الأقصر-أسوان-مرسى علم-سيوة-الغردقة فى ضوء حرص الوزارة على الترويج لكل مقصد سياحي على حدة Branding By Destinations وهو أحد المحاور الرئيسية للحملة الترويجية.



ويقدم الجناح بعض الأنشطة التفاعلية مثل تخصيص مكان لكتابة الأسماء بالهيروغليفية على ورق بردى باستخدام ألوان الاكاسيد التي كانت تستعمل في العصر الفرعوني، إضافةً إلى تقديم الموسيقى المصرية من خلال فرقة لعزف الموسيقى الشرقية، وتخصيص مكان لغرفة الغوص والأنشطة البحرية يحتوي على المعدات والصور الخاصة بأنشطة الغوص.



وحرصت وزارة السياحة على تقديم كل سبل الدعم للشركات العارضة، حيث قامت بتخفيض القيمة المالية للاشتراك في المعرض وذلك في إطار مساندة الحكومة لقطاع السياحة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك يخصص الجناح شاشة لكل عارض في الجناح المصري لعرض المادة الترويجية خاصة به.



وشهد الجناح المصري الذي أقيم على شكل معبد فرعوني إقبالا كبيرا من الزوار خلال اليوم الأول سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة المصرية، أو لمشاهدة الجناح والاستمتاع بالتكنولوجيا التفاعلية الموجودة به.



وحرصت الدكتورة رانيا المشاط، أثناء الافتتاح، على القيام بجولة داخل الجناح المصرى، وقامت بلقاء العارضين للترحيب بهم، مقدمة لهم الشكر على جهودهم التى تساهم فى زيادة أعداد السياحة الوافدة الى مصر من السوق البريطاني، متمنية لهم النجاح خلال أيام المعرض خاصة بعد قرار الحكومة البريطانية الأخير برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ.



تجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك سنويًا فى هذا المعرض الهام، والجناح المصري هذا العام مساحته 630 م2، إضافةً إلى دور علوي تبلغ مساحته ما يزيد على 100م2، ويشارك فيه نحو 56 منشأة سياحية منها 28 فندقا و27 شركة منها شركة مصر للطيران، إضافةً إلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية.