الإفتاء تبث فيلما عن صفات النبي الخلقية تزامنا مع ذكرى مولده ..فيديو

نشرت دار الإفتاء فيديو موشن جراف بعنوان "بالمؤمنين رؤوف رحيم" عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؛ تزامنًا مع ذكرى مولده الذي يوافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول الجاري.



وذكرت الدار أن الله تعالى قال في آخر سورة التوبة: « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (128)»، مشيرة إلى ضرورة التحلي بأخلاقه وأن نهتدي بهديه ونلتزم بسنته، وأن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا ولا صخابًا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح.



وأضافت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا؛ فإن كان إثمًا، كان أبعد الناس منه، لافتةً إلى أنه ما انتقم لنفسه قط، إلا أن تٌنتهك حرمات الله.



وتابعت أنه صلى الله عليه وسلم، كان متواضعًا سمحًا حليمًا ذا رأفة بالناس، يرحمهم ويسعى في قضاء حوائجهم، مضيفة: «صدق من وصفه فقال:«وإنك لعلى خلق عظيم(4)»القلم».