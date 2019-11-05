Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد إدراجها في قائمة الدول الراعية للإرهاب.. أول تعليق من كوريا الشمالية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
أول تعليق من كوريا
أول تعليق من كوريا الشمالية بعد إدراجها ضمن الدول الراعية لل
Advertisements
وكالات
أدانت كوريا الشمالية بشدة، الولايات المتحدة، بعدما قامت بإدراجها في قائمتها للدول الراعية للإرهاب، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد "استفزازا سياسيًا خطيرًا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، اليوم، الثلاثاء، في تصريح صحفي، إن تحرك الولايات المتحدة بوصف كوريا الشمالية دولة راعية للإرهاب، في وقت حساس وصل فيه الحوار بين البلدين إلى طريق مسدود، يعد إهانة وخيانة للثقة ضد بيونغ يانغ.

كما قال المتحدث إن بيونج يانج تدين وترفض ما ورد في تقرير الإرهاب الأمريكي الأخير، بخصوص كوريا الشمالية، وتعتبره "استفزازا سياسيا خطيرا".

وندد المتحدث بما أسماه "السياسات العدائية" ضد الشمال، مضيفا أن قناة الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ لا تزال ضيقة، بسبب الموقف الأمريكي.

وفي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الأخير عن الإرهاب في العالم، الذي نُشر يوم الجمعة، تم إدراج كوريا الشمالية ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوريا الشمالية تطالب واشنطن بضمانات أمنية لاستئناف مباحثاتهما النووية

كواليس صفقة القرن.. واستئناف مفاوضات أمريكا وكوريا.. الأبرز في صحف السعودية

كوريا الشمالية تعترض على بقائها ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب

ترشيحاتنا

3 سنوات على تحرير سعر الصرف.. هل تتراجع أسعار السلع بعد انخفاض الدولار.. البرلمان يجيب

أزمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تتجدد.. مجلس النواب يتحرك لتنفيذ حكم الإدارية العليا وصرفها.. ومطالب بتفعيل قرار رئيس الجمهورية

ديسابر يرفض انضمام لاعبي بيراميدز إلى منتخب مصر.. تفاصيل

مراتى ترجعلى يا هموتك.. مسجل خطر يشوه وجه موظف مريض بالسرطان فى حلوان.. صور

مصر vs مالي .. صدام متوقع بين ثنائي الأهلي في أمم إفريقيا

4 أيام عمل أسبوعيا وزيادة المرتب .. تجربة ناجحة لإرضاء الموظفين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رهان يودي بحياة رجل أربعيني والسبب 50 بيضة.. تفاصيل مؤسفة

أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر لعام 2019

بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات