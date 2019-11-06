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رياضة

أول تعليق من اتحاد كرة السلة عن أحداث شغب مباراة الأهلي والزمالك في الكأس.. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:54 ص
كرة سلة بين الأهلي
كرة سلة بين الأهلي والزمالك
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محمد رشاد
يرى محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة، أن مهارة لاعب النادي الأهلي التي فعلها أمام لاعب الزمالك لا تمثل مخالفة للقانون.

وقال محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة، في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": "الزمالك احتج على زيادة الأعداد، المباراة تنظيميًا وفنيًا كانت تسير بشكل جيد حتى الثواني الثلاثة الأخيرة بعد تقدم الأهلي بفارق 12 نقطة".

وأوضح محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة،: "مهارة لاعب الأهلي التي فعلها ضد لاعب الزمالك غير مخالفة للقانون".

واستطرد محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة: "اندفاع لاعبي الأهلي نحو المدرجات أدى إلى عودة الاحتكاك، والأمن نجح في وضع حاجز بين الفريقين".
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