Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول يوم في البعد لـ عمرو دياب تتصدر تريند تويتر

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:29 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
Advertisements
آيه عاطف
تصدرت أغنية "أول يوم في البعد" لعمرو دياب تريند تويتر، بعد تداول رواد السوشيال ميديا، للأغنية" كاملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل رسمي عبر القناة الرسمية لـ عمرو دياب والشركة المنتجة على يوتيوب.

وتقول كلمات أغنية أول يوم في البعد: "اول يوم في البعد يوم بيعدي سنين .. عمر مابين عمرين .. ماشي لوحدك تسال نفسك هو انا رايح فين .. اول يوم في البعد لما تبات مجروح .. والاحلام بتروح .. احساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح ..اول يوم من يوم ما عرفتك قلبي يموت ..اول مرة بفكر عمري بعيشه انا ليه .. بقي معقول مش هقدر تاني اسمعلك صوت .. بعد ما كنت بنام يا حبيبي وبصحي عليه".

أغنية أول يوم في البعد، كلمات أحمد المالكي، والحان محمدي، وتوزيع أسامة الهندي.
أول يوم في البعد لـ عمرو دياب تتصدر تريند تويتر
AdvertisementS

ترشيحاتنا

كاف يفسخ تعاقده مع لاجاردير الفرنسية.. والشركة ترد في بيان رسمي

تركي آل الشيخ يكشف عن حقيقة البوست الساخر من الزمالك.. وتوقف دعم الأبيض

الأعراض العسكرية أحد أهدافه.. السودان يعلن إطلاق أول قمر صناعي في تاريخه

حكم إعطاء الصدقة للمتسولين في الشارع .. الإفتاء توضح

للأمهات.. طريقة جلوس خاطئة تسبب مشاكل في العظام للأطفال

اخبار الرياضة | إصابة محمد الشناوي.. اعتداء لاعبي الزمالك على لاعب الأهلي.. استبعاد لاعبي بيراميدز من المنتخب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة نجاة مواطن سعودي من حادث على طريق سريع

بـ إطلالة أنيقة.. زوجة محمد حماقي تتألق في عيد ميلاده| شاهد

وكيل وزارة الصحة بالكويت: ملتقى الأسبوع 12 دليل على عمق علاقاتنا مع مصر.. صور