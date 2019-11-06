أول يوم في البعد لـ عمرو دياب تتصدر تريند تويتر

تصدرت أغنية "أول يوم في البعد" لعمرو دياب تريند تويتر، بعد تداول رواد السوشيال ميديا، للأغنية" كاملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل رسمي عبر القناة الرسمية لـ عمرو دياب والشركة المنتجة على يوتيوب.





وتقول كلمات أغنية أول يوم في البعد: "اول يوم في البعد يوم بيعدي سنين .. عمر مابين عمرين .. ماشي لوحدك تسال نفسك هو انا رايح فين .. اول يوم في البعد لما تبات مجروح .. والاحلام بتروح .. احساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح ..اول يوم من يوم ما عرفتك قلبي يموت ..اول مرة بفكر عمري بعيشه انا ليه .. بقي معقول مش هقدر تاني اسمعلك صوت .. بعد ما كنت بنام يا حبيبي وبصحي عليه".



