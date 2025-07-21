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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بطريقة سهلة.. حضري سلطة المكرونة

بطريقة تشهى.. حضرى سلطةً المكرونة
بطريقة تشهى.. حضرى سلطةً المكرونة
رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، طريقة عمل سلطة المعكرونة.

مقادير سلطة المكرونة..

1 باوند معكرونة

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح

2 جزر، مبشور

¼ كوب بصل، مبشور (اختياري)

½ 2 كوب مايونيز

¼ كوب حليب

2 ملعقة صغيرة سكر

ملح كوشير وفلفل، حسب المذاق


 

طريقة عمل سلطة المكرونة :

اطهي المكرونة وفقا لتعليمات العبوة. صفي المزيج جيدًا وضعيها في وعاء كبير.

بينما لا تزال المكرونة ساخنة، رشي فوقها الخل وأضيفي الجزر والبصل. قلبي المزيج جيداً حتى يتجانس. اتركي المعكرونة لتبرد لمدة 10-15 دقيقة.

في وعاء منفصل أصغر، اخفقي المايونيز مع الحليب والسكر.

أضيفي مزيج المايونيز إلى المعكرونة وقلبيهم معاً حتى تُغطى المعكرونة بالتساوي. أضيفي الملح والفلفل حسب المذاق.

غطي الوعاء وأدخليه البراد لمدة 4 ساعات على الأقل (أو لليلة كاملة).

قلبي المزيج برفق قبل التقديم، أضيفي المزيد من الحليب إذا لزم الأمر، ملعقة كبيرة أو اثنتين على الأكثر..

بطريقة تشهى حضرى سلطةً المكرونة سلطة المكرونة اسهل طريقة لسلطة المكرونة

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بطريقة سهلة.. حضري سلطة المكرونة

بطريقة تشهى.. حضرى سلطةً المكرونة
بطريقة تشهى.. حضرى سلطةً المكرونة
بطريقة تشهى.. حضرى سلطةً المكرونة

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