رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتجنب التلميح لقرار الفائدة ويؤكد استمرار ضغوط التضخم

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش أن التضخم لا يزال "مرتفعاً للغاية"، لكنه امتنع عن تقديم أية إشارات بشأن ما قد يقرره البنك المركزي في اجتماعه المقرر لاحقاً هذا الشهر، وذلك خلال مشاركته في منتدى البنك المركزي الأوروبي حول السياسات النقدية في سينترا بالبرتغال.

وقال وورش، في جلسة نقاشية مع شبكة "سي إن بي سي"، إن البنوك المركزية "تعمل جميعها في مجال استقرار الأسعار"، مضيفاً أن النقاشات الأخيرة أظهرت انفتاحاً واسعاً على دور الذكاء الاصطناعي والإنتاجية، "لكن الجميع يدرك أن الأسعار ما زالت مرتفعة".

وأوضح وورش أن بعض أعضاء فرق العمل الخمس التي أعلن عنها الشهر الماضي لدراسة وظائف الاحتياطي الفيدرالي سيتم الكشف عنهم الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن هدفه هو تمكين البنك خلال الأشهر التسعة إلى الاثني عشر المقبلة من استخدام تقنيات جديدة لرصد الاقتصاد الحقيقي في الوقت الفعلي، بما يساعد صناع السياسات على اتخاذ قرارات أكثر دقة.

وشارك في الجلسة إلى جانب وورش كل من كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وأندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا، وتيف ماكلم محافظ بنك كندا.

ويعد هذا أول ظهور علني لورش منذ المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل أسبوعين، وذلك بعد تثبيته في منصبه في مايو، فيما يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام بينما يوازن بين استمرار التضخم وعوامل اقتصادية أخرى.