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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

غير مكلف.. طريقة عمل البان كيك للفطور

بان كيك
بان كيك
ريهام قدري

البان كيك من الأطباق الخفيفة والمغذية التي يفضلها الكبار والصغار على حد سواء، وهو من الوجبات السريعة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير دون مجهود كبير. يمكن تقديمه على الإفطار مع العسل أو المربى أو الفواكه، ليمنح الجسم طاقة وانطلاقة نشيطة لبدء اليوم.

إليكِ طريقة تحضير البان كيك في المنزل بخطوات بسيطة:

 المكونات:

كوب واحد من الدقيق الأبيض
ملعقة كبيرة من السكر
ملعقة صغيرة من البيكنج بودر
رشة ملح
بيضة واحدة
ثلاثة أرباع كوب من الحليب
ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو الزبدة المذابة
ملعقة صغيرة من الفانيليا (اختياري)

 طريقة التحضير:

تحضير الخليط:

في وعاء عميق، يُخلط الدقيق مع السكر والبيكنج بودر والملح.
في وعاء آخر، يُخفق البيض جيدًا ثم يُضاف إليه الحليب والفانيليا والزيت، ويُخلط جيدًا.
يُضاف الخليط السائل إلى الخليط الجاف ويُقلب باستخدام ملعقة خشبية أو مضرب يدوي حتى يتجانس، مع مراعاة عدم الخفق الزائد (وجود بعض التكتلات الصغيرة أمر طبيعي).

الطهي:

تُسخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وتُدهن بقليل من الزيت أو الزبدة.
باستخدام مغرفة، يُسكب مقدار من الخليط في المقلاة ويُترك حتى تظهر فقاعات على سطحه، ثم يُقلب على الجانب الآخر ويُترك حتى يُصبح ذهبي اللون.

التقديم:

يُقدّم البان كيك ساخنًا مع العسل أو المربى أو شرائح الفواكه أو الشوكولاتة حسب الرغبة.

✅ نصائح إضافية:

يمكن إضافة القليل من القرفة أو بشر الليمون لإضفاء نكهة مميزة.
يمكن استبدال الدقيق الأبيض بدقيق الشوفان للحصول على بان كيك صحي.

بان كيك طريقة عمل بان كيك عجينة البان كيك

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