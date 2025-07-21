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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| سر ضبط كارت نقل تركي مع عناصر حركة حسم الإرهابية.. وتعيين وزير بيئة جديد في هذا الوقت

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

سليم سحاب: خرَّجت 3 أجيال موسيقية.. وأعمل على إعداد الرابع والخامس

قال المايسترو سليم سحاب، إن رحلته الفنية في مصر شهدت تخريج أجيال متعاقبة من المواهب الموسيقية، بدأت بكورال أطفال دار الأوبرا، الذي قدم للساحة العربية أبرز نجوم الغناء حاليًا، ممن أصبحوا على قمة الهرم الغنائي العربي، مشيرًا إلى أنهم يعرفون أنفسهم جيدًا.

حلقة يوسف معاطي مع عمرو الليثى في واحد من الناس تتصدر ترند X

تصدرت حلقة المؤلف والكاتب والإعلامي يوسف معاطي مع الإعلامى عمرو الليثي، ببرنامجه “واحد من الناس”، على قناة “الحياة”، الترند رقم 1 على مستوى مصر فى موقع X؛ بعد إذاعتها مساء اليوم الأحد، حيث تحدث يوسف معاطي في أول ظهور له بعد ٢٠ عاما عن أسرار سفره لمدة 10 سنوات.. وعلاقته وأبرز أعماله مع  الفنان عادل إمام.

سكرتير عام مساعد الجيزة: حملات لضبط مواقف السيارات وسحب ترخيص السايس المخالف

أكد محمد مرعي، سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، أن أزمة «سايس» السيارات تشكل مصدرًا دائمًا لشكاوى المواطنين، موضحًا أن الدولة اتخذت خطوات جادة لضبط هذه الظاهرة عبر إصدار القانون رقم 150 لسنة 2020، والمعني بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بهدف تحقيق الانضباط وتوفير خدمة قانونية للمواطنين.

أنا مستفزة.. أسماء أبو اليزيد تكشف تفاصيل عن شخصيتها

قالت الفنانة أسماء أبو اليزيد مقدمة شخصية «بسمة» في مسلسل «فات المعاد» إنها ترى أنها طموحة، وكل شيء في الدنيا يمكن أن يكون أفضل بالود والحب.

متحدث الوزراء: تعيين وزير بيئة جديد في التوقيت المناسب

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ بيان استقالة وزيرة البيئة الصادر اليوم لم يكن الأول عن مجلس الوزراء حول هذا الأمر، فالبيان الأول صدر عقب اختيار وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لمنصبها الدولي كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكان ذلك في 23 مايو الماضي.

بعد إثارة الجدل| متحدث الوزراء يكشف تفاصيل استقالة وزير البيئة

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة بشأن بيان استقالة وزير البيئة ياسمين فؤاد لتوليها منصب دولي.

أسامة ربيع يكشف موعد عودة حركة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن الهيئة تقوم بدورها على أكمل وجه، وذلك من أجل استعادة حركة العمل بالقناة، ومن المتوقع على نهاية العام الجاري تبدأ عودة حركة الملاحة مرة أخرى.

أحمد موسى يكشف سر ضبط كارت نقل تركي مع عناصر حركة حسم الإرهابية.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن رجال وزارة الداخلية ضبطوا كارت ذكي يستخدم في وسائل النقل بتركيا.

وأشار، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن أجهزة المعلومات والجهات المعنية تحلل هذه المعلومات.

وأكد أن العنصر الإرهابي جاء من تركيا إلى إحدى دول الجوار حاملا معه التكليف من الإرهابي يحيى موسى.

أحمد موسى سليم سحاب الاخوان الإرهابية

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