سكرتير عام مساعد الجيزة: حملات لضبط مواقف السيارات وسحب ترخيص السايس المخالف

أكد محمد مرعي، سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، أن أزمة «سايس» السيارات تشكل مصدرًا دائمًا لشكاوى المواطنين، موضحًا أن الدولة اتخذت خطوات جادة لضبط هذه الظاهرة عبر إصدار القانون رقم 150 لسنة 2020، والمعني بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بهدف تحقيق الانضباط وتوفير خدمة قانونية للمواطنين.

وقال «مرعي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، تقديم الإعلاميين الدكتورة منة فاروق وآية عبد الرحمن، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن تنفيذ القانون يتم على مراحل انتقالية تراعي تقنين الأوضاع القائمة، مع اعتماد اللائحة التنفيذية التي تهدف إلى القضاء على العشوائية وتحقيق تطبيق فعلي وشامل لبنود القانون.

وأوضح أن تعريفة انتظار السيارات تختلف من منطقة لأخرى داخل محافظة الجيزة، تبعًا لطبيعة التردد والكثافة، حيث توجد تعريفة مؤقتة تحتسب بالساعة تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بالإضافة إلى تعريفة للمبيت تُحدد وفقًا لطبيعة المنطقة وموقعها.

وأشار إلى أن الدولة أتاحت الفرصة للراغبين في العمل بمجال تنظيم الانتظار «السايس» بشكل قانوني من خلال التقدم بطلب ترخيص بعد استيفاء اشتراطات محددة، تضمن الجدية والالتزام وعدم التجاوز في التعامل مع المواطنين.

وأوضح أن الجهات المعنية تشن حملات موسعة من خلال الأحياء لمتابعة الالتزام بالقانون، لافتًا إلى أن أي مخالفات من قبل «السايس» المُرخص؛ تُقابل بسحب الترخيص فورًا، أو عدم تجديده حال تكرارها، في إطار خطة شاملة لإزالة التجاوزات وضمان تقديم خدمة حضارية للمواطن.